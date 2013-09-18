《中国报摘》--中国证券报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 头版头条:
--中国国务院副总理马凯表示，中国在未来一段时期将采取更有力的措施，推动保险业转型升级，更好地服务于经济社会发展。
* 其他:
--多位专家和业内人士表示，民营银行的设立要优先考虑风险控制、储户权益保护等因素，应以试点方式展开，待总结经验后再铺开。
--浙江省舟山市住房保障和房产管理局相关负责人表示，并未放松楼市限购政策，但近期正在开展有关楼市限购政策调整的调研，目前调研工作仍在进行中，未有相关新政策出台。
--上海期货交易所总经理刘能元表示，连续交易试点将适时推广至其他期货品种，并研究长假期间的连续交易（俗称“长假盘”）和进一步延伸连续交易时间等问题。
--义乌市政府发布《金融改革专项方案》。《方案》重点涉及七方面内容，包括发展壮大本外币兑换业务等。
--美国财政部17日公布的月度国际资本流动报告显示，7月中国增持15亿美元美国国债。截至7月底，中国持有12,773亿美元美国国债，仍是美国国债的全球最大单一持有国。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数