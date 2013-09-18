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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月18日

* 头版头条:

--中国国务院副总理马凯表示，中国在未来一段时期将采取更有力的措施，推动保险业转型升级，更好地服务于经济社会发展。

* 其他:

--多位专家和业内人士表示，民营银行的设立要优先考虑风险控制、储户权益保护等因素，应以试点方式展开，待总结经验后再铺开。

--浙江省舟山市住房保障和房产管理局相关负责人表示，并未放松楼市限购政策，但近期正在开展有关楼市限购政策调整的调研，目前调研工作仍在进行中，未有相关新政策出台。

--上海期货交易所总经理刘能元表示，连续交易试点将适时推广至其他期货品种，并研究长假期间的连续交易（俗称“长假盘”）和进一步延伸连续交易时间等问题。

--义乌市政府发布《金融改革专项方案》。《方案》重点涉及七方面内容，包括发展壮大本外币兑换业务等。

--美国财政部17日公布的月度国际资本流动报告显示，7月中国增持15亿美元美国国债。截至7月底，中国持有12,773亿美元美国国债，仍是美国国债的全球最大单一持有国。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 林高丽)

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