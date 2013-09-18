《全球主要国家债券发行预告》--9月18日-9月25日

路透9月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/18 德国 50亿欧 标售两年期公债 元 9/18 日本 12个月期贴现国库券标售 9/18 日本 20年期公债标售 9/18 葡萄 国库券标售 牙 9/19 法国 标售国库券(BTAN) 9/19 日本 三个月期贴现国库券 9/19 西班 公债标售 牙 9/19 英国 标售2018年到期公债 9/20 日本 两个月期贴现国库券标售 9/23 1350 法国 标售BTF 9/23 德国 30亿欧 标售贴现公债 元 9/24 美国 标售两年期公债 9/24 西班 标售六个月和12个月期国 牙 库券 9/25 美国 标售七年期公债 9/25 意大 标售零息/BTPEI债券 利 9/25 日本 提高流动性的标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)