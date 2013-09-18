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债券 | 2013年 9月 18日 星期三 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月18日-9月25日

路透9月18日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
        
 日期  时间   国家   规模     发行细节
 9/18         德国   50亿欧   标售两年期公债
                     元       
 9/18         日本            12个月期贴现国库券标售
 9/18         日本            20年期公债标售
 9/18         葡萄            国库券标售
              牙              
 9/19         法国            标售国库券(BTAN)
 9/19         日本            三个月期贴现国库券
 9/19         西班            公债标售
              牙              
 9/19         英国            标售2018年到期公债
 9/20         日本            两个月期贴现国库券标售
 9/23  1350   法国            标售BTF
 9/23         德国   30亿欧   标售贴现公债
                     元       
 9/24         美国            标售两年期公债
 9/24         西班            标售六个月和12个月期国
              牙              库券
 9/25         美国            标售七年期公债
 9/25         意大            标售零息/BTPEI债券
              利              
 9/25         日本            提高流动性的标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 戴素萍)

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