《全球重要经济事件一览表》--9月18日-9月25日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
华盛顿--美联储主席贝南克举行记者会(1830)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。
伦敦--英国央行公布9月货币政策委员会会议记录。
温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表演讲并召开记者会(1425)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)出席澳洲金融服务协会(FINSIA)2013年金融服务会议的小组讨论(0020)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布9月货币政策会议记录(0730)。
9月19日(四)
美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将在该行的2013年房地产、人力资本和不平等政策峰会上讲话。
日本钏路--日本央行审议委员木内登英发表讲话，随后召开新闻发布会。
苏黎世--瑞士央行货币政策评估。
奥斯陆--挪威央行决策执行委员会举行议息会议。
东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发表讲话(0635)。
9月20日(五)
英国剑桥--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在第四届现代宏观经济政策制定会议上发言。
纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在曼哈顿政策研究所的影子公开市场委员会(Shadow Open Market Committe)会议上讲话。
纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在纽约大学斯特恩商学院大会讲话，会议主题为从期权价格推导和理解风险中性概率密度(1745)。
纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)午餐会上讲话，主题为“美国经济和货币政策”(1655)。
美国纽黑文--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在耶鲁法学院主办的全球金融服务挑战的会议上发言，主题为“宏观审慎监管”(1640)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社主办的研讨会上发言(0230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁Cecilia Skingsley出席瑞典议会金融委员会的货币政策公开听证会。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰议会就欧元区经济讲话(0800)。
9月23日(一)
纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)上讲话(1320)。
伦敦--堪萨斯城联邦储备银行副总裁兼经济学家George Kahn对商业经济学家协会讲话(1700)。
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会作证词陈述(1300)。
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在KOF瑞士经济学会讲话。
9月24日(二)
渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1630)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就货币政策的未来发表演讲(0830)。
9月25日(三)
伦敦--英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman在2013年欧洲货币英镑会议上讲话。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商业银行资本市场会议上讲话(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/于春红)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数