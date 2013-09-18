《新兴市场重要经济事件预告》--9月18日-9月25日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月18日(三)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。
9月19日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会会议上就全球经济和IMF的职责发表演讲。
新德里--印度财政部长齐丹巴南在一次关于G20的会议上发言(0400)。
迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。
曼谷--泰国央行举行为期两天的研讨会(至9月20日)，央行总裁张旭州将致开幕词。
拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
9月20日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。
9月23日(一)
莫斯科--路透俄罗斯投资峰会(Reuters Russia Investment Summit)(至9月26日)。俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)和财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)将出席峰会。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini将对外国记者和分析师讲话(1500)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
9月24日(二)
纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。
9月25日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数