全球金市：金价连续第三日下跌，关注美联储政策决议

美国消费物价在8月几乎没有上涨，但房租与医疗成本上升表明基础通胀有所稳定，可能让美联储更加放心地缩减购债规模。

高盛称其对年底前金价走势看法仍中性，指因最近美国一系列经济数据略有些令人失望，且市场预计美联储缩减购债步伐“温和”。