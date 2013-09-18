全球金市：金价连续第三日下跌，关注美联储政策决议

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
多数分析师预计，美联储会宣布将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元。
美国消费物价在8月几乎没有上涨，但房租与医疗成本上升表明基础通胀有所稳定，可能让美联储更加放心地缩减购债规模。
高盛称其对年底前金价走势看法仍中性，指因最近美国一系列经济数据略有些令人失望，且市场预计美联储缩减购债步伐“温和”。
全球主要黄金消费国印度将黄金饰品进口关税由10%上调至15%，税率高于生金，以保护国内珠宝业。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/李爽 审校 王兴亚)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。