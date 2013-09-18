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货币新闻 | 2013年 9月 18日 星期三 08:51 BJT

全球金市：金价连续第三日下跌，关注美联储政策决议

多数分析师预计，美联储会宣布将每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元。

美国消费物价在8月几乎没有上涨，但房租与医疗成本上升表明基础通胀有所稳定，可能让美联储更加放心地缩减购债规模。

高盛称其对年底前金价走势看法仍中性，指因最近美国一系列经济数据略有些令人失望，且市场预计美联储缩减购债步伐“温和”。

全球主要黄金消费国印度将黄金饰品进口关税由10%上调至15%，税率高于生金，以保护国内珠宝业。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/李爽 审校 王兴亚)

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