路透调查：美国上周原油库存料下滑，油品库存料增长

路透9月17日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料下滑，油品库存料增加。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位分析师平均预估9月13日止当周美国原油库存料下降140万桶。

根据EIA数据，美国原油库存在9月6日止当周减少21.9万桶，降幅远低于分析师预估的150万桶。原油进口减少23.8万桶至每日796万桶。

API周三公布，美国最近一周原油库存减少25.2万桶，汽油库存减少64.1万桶，馏分油库存下降16.7万桶。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料增加80万桶。

“馏分油库存应会呈现温和增长，因进口可能从过去几周无法维持的低水准回升，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。

在截至9月6日止当周，馏分油库存增加近260万桶，分析师原预估为增加50万桶。

调查显示，9月13日止当周汽油库存料曾30万桶。前一周汽油库存增加近170万桶，原预估为减少130万桶。