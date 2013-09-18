国际油市：美国原油期货持于105美元上方，等待FED会议结果

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
美俄英法中五个联合国安理会常任理事国的外交官周二开始磋商西方国家起草的，要求叙利亚销毁化学武器的安理会决议。
投资者的焦点将放在美联储的两日政策会议。该会议将于今日稍晚结束，美联储料将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元。
利比亚总理向外求援以协助稳定该国局势，该国政局动荡，且试图重启石油出口。示威民众使得石油出口中断，造成每日损失1.3亿美元的收入。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张涛)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。