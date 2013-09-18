国际油市：美国原油期货持于105美元上方，等待FED会议结果

美俄英法中五个联合国安理会常任理事国的外交官周二开始磋商西方国家起草的，要求叙利亚销毁化学武器的安理会决议。

投资者的焦点将放在美联储的两日政策会议。该会议将于今日稍晚结束，美联储料将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元。

利比亚总理向外求援以协助稳定该国局势，该国政局动荡，且试图重启石油出口。示威民众使得石油出口中断，造成每日损失1.3亿美元的收入。(完)

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