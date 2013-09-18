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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

路透香港9月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比
较。(1美元=7.7539港元 )
    
    美股道琼工业指数周二收高34.95，或0.23%，报15,529.73点。因预期美国联邦储备理事会(
美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直
对股市和其他资产提供强劲支撑。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价    涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       206.560   -0.55      14765            16.016      -0.15
 中国铝业                       9.180    0.00       8112             2.847       0.25
 中国移动                      56.640    0.16     106793            87.836      -0.47
 中国人寿                      40.640   -1.12      37817            21.008      -0.20
 中石油                       112.700   -0.01      18360             8.739      -0.24
 中石化                        79.320    0.16      15663             6.150      -0.48
 汇丰控股                      55.350   -1.20     188574            85.836      -0.42
 中电信                        53.520    0.17      15926             4.150       0.48
 中国联通                      16.230    0.31      70204            12.585      -0.60
 兖州煤业                      10.120    1.50      42244             7.847      -0.17
 华能国际                      40.200    0.83       6321             7.793      -0.22
 南方航空                      20.010    1.88       7057             3.103      -0.22
 东方航空                      17.400   -0.68        993             1.349     -50.21
 中芯国际                       3.530   -2.22      12746             0.547       1.38
 (完)

 (整理 赵红梅)

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