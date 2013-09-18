《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港9月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比 较。(1美元=7.7539港元 ) 美股道琼工业指数周二收高34.95，或0.23%，报15,529.73点。因预期美国联邦储备理事会( 美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直 对股市和其他资产提供强劲支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 中海油 206.560 -0.55 14765 16.016 -0.15 中国铝业 9.180 0.00 8112 2.847 0.25 中国移动 56.640 0.16 106793 87.836 -0.47 中国人寿 40.640 -1.12 37817 21.008 -0.20 中石油 112.700 -0.01 18360 8.739 -0.24 中石化 79.320 0.16 15663 6.150 -0.48 汇丰控股 55.350 -1.20 188574 85.836 -0.42 中电信 53.520 0.17 15926 4.150 0.48 中国联通 16.230 0.31 70204 12.585 -0.60 兖州煤业 10.120 1.50 42244 7.847 -0.17 华能国际 40.200 0.83 6321 7.793 -0.22 南方航空 20.010 1.88 7057 3.103 -0.22 东方航空 17.400 -0.68 993 1.349 -50.21 中芯国际 3.530 -2.22 12746 0.547 1.38 (完) (整理 赵红梅)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数