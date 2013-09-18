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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月18日

**上海证券报**

--记者获悉，从上周开始，至少有一家房企的再融资方案获证监会受理，另有多家公司已上报相关材料，预计将陆续收到受理通知书。

--为配合上市公司并购重组审核分道制的实施，中国证监会日前对外发布了并购重组项目财务顾问执业质量评级方案（试行），方案将对并购重组项目财务顾问执业质量进行评级，评级结果作为证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力评价的依据之一。

--莱茵置业 公布10亿元人民币定增方案，公司将以3元/股的底价非公开发行不超过34,000万股，募资10.2亿元建设两个刚需住宅小区。

**人民日报**

--经国务院同意，民政部已正式批准中国融资担保业协会成立登记。

**第一财经日报**

--商务部新闻发言人沈丹阳在月度例行发布会上表示，现在有关自贸区的消息是一个热点，很多地方都在积极争取在本地区像上海一样进行自贸区的试验。但目前只有上海自贸区经过国务院批准准备开始试验。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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