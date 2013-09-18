《欧洲金融焦点》美联储若缩减购债将推高利率，欧洲央行或推出新一轮LTRO

各家银行通常通过一年内一年期平均隔夜利率(1y1y Eonia)表达其对欧洲央行政策的观点。该利率显示一年期平均隔夜利率在一年时间内的预计波动区间，这个时间段被广泛视为将涵盖欧洲央行利率前瞻性指引的时间跨度。

该利率 最新在略高于0.40%的水准，低于上周创下的今年高点0.56%--据摩根大通资产配置负责人Nikolaos Panigirtzoglou表示，后者显示市场预期升息。

近几天，美国部分数据疲弱以及美联储主席贝南克的继任人选不确定压低了该利率，但Panigirtzoglou预计在美联储会议后该利率将继续上涨。(完) (编译 朱晓军/王冠中/戴素萍；审校 张荻)