《香港重要政经日程》--9月18日-9月26日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
==================今日重要政经消息==================
9月18日(周三)
--第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
*--14:00 新加坡航空全资拥有、去年6月首航的廉航Scoot(酷航)宣布开通来往新加坡及香港航线。
==================近期重要政经消息==================
9月20日（周五）
--中秋节翌日公众假期。
9月23日(周一)
--香港投资基金协会第七届年会。
--16:30 8月消费者物价指数公布。
--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。
9月24日(周二)
--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。
--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。
--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。
*9月25日(周三)
--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会
--中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。
*9月26日(周四)
--16:30 公布香港八月进出口贸易数据。
--新世界发展 公布全年业绩。
--玖龙纸业 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数