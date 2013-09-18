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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:55 BJT

《香港重要政经日程》--9月18日-9月26日

==================今日重要政经消息==================

9月18日(周三)

--第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)

*--14:00 新加坡航空全资拥有、去年6月首航的廉航Scoot(酷航)宣布开通来往新加坡及香港航线。

==================近期重要政经消息==================

9月20日（周五）

--中秋节翌日公众假期。

9月23日(周一)

--香港投资基金协会第七届年会。

--16:30 8月消费者物价指数公布。

--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。

9月24日(周二)

--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。

--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。

--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。

*9月25日(周三)

--11:00 凯捷顾问公司与加拿大皇家银行财富管理公司举行2013年亚太财富报告新闻会

--中滔环保 、国际家居零售 新股上市首日。

*9月26日(周四)

--16:30 公布香港八月进出口贸易数据。

--新世界发展 公布全年业绩。

--玖龙纸业 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 林高丽)

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