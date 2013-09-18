《香港报摘》--其他报纸重要消息9月18日

* 明报：

--会计师事务所罗兵咸永道做出统计指出，内银坏帐比率有上升的压力，截止今年上半年，十大上市内银的坏帐共计4,117亿元人民币，按年升近一成，预计未来内银信贷风险将在今年下半年的业绩中进一步显现。

*星岛日报

--据市场消息透露，目前接洽永亨 商谈收购的主要对象是农业银行 ，惟未知最终能否成事；永亨是次卖盘，初步意向是只想出售银行部分，至于旗下永亨信用财务则希望保留。

--中银香港 取消12个月期人民币定期存款息率优惠，而大新银行 则下调1至12个月人民币定存息率介乎10至20点子，其中12个月大额定存息降至3.1厘。

--英资发展商高富诺集团亚太区行政总裁陆智德表示，预计未来5至10年内，于亚太区域投资比例将增加逾一倍，并会集中拓展北京、上海、日本及香港等地，估计涉及投资额约62至78亿港元。

*苹果日报

--政府消息人士指，本港未来经济状况不稳，需靠自由行带动经济持续发展，建议分阶段开放青岛、太原及西安的自由行来港，令可以自由行来港的人数增加约1,900万人。

--大酒店 宣布，拆售上海半岛酒店公寓19个单位，入场费3,400万元人民币起，即整个项目最少可套现逾6亿元人民币。公司强调投资上海项目前，已决定适时放售，无意出售其他半岛酒店房。

--内地有传首批民营银行最快于明年3月开业，苏宁 现成为首批民营银行的热门。苏宁今年上半年已成立了基金产品专项小组，已与内地十多家基金公司接触，准备推出易付宝余额理财增值服务。

*东方日报

--上海自由贸易区启动在即，商务部发言人沈丹阳证实，全国人大常委会决定授权国务院，在试验区内暂时调整有关法律规定的行政审批，10月1日起正式实施。

--市场人士称，长实 、新世界 及新地 有机会于下月同步推出新楼盘，共涉3,204伙。

--联交所资料显示，长实 副主席李泽钜申报，于9月13日买入一批长实债券，涉及相等于10万股长实，李氏家族持股仍维持约40.51%。

--金威啤酒 宣布，已完成向华润创业 出售啤酒资产，待售组合的所有成员不再是附属公司。公司指，正采取步骤，以落实更改公司名称。

*文汇报

--有消息称，东方航空 正积极申请成为上海政府跨境电子商务的挂牌试点单位，董事长刘绍勇对此予以确认，并透露预计跨境电子商务项目很快就将获批。

--据了解，截至目前，9月份上海土地市场共成交9幅经营性用地，总出让土地面积为61万平方米，出让总金额为308.16亿元人民币。倘下半月土地市场延续热力不减状态，9月出让金有望达到400亿元人民币。

*大公报

--大华银行香港行政总裁兼董事总经理叶杨诗明表示，该行一直以来于本港发展重点均是企业银行，未来亦是发展重点，至于零售银行或收购本港银行方面，未来则会视乎机会而定，若合乎该行发展策略，不排除会作出考虑。(完)