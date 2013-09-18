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货币新闻 | 2013年 9月 18日 星期三 09:25 BJT

芝加哥期市：大豆期货连跌第四日，因大豆作物开始收割

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 644.00 1.00 +0.16% +0.43% 648.67 57

CBOT玉米 454.50 0.50 +0.11% -0.44% 468.42 30

CBOT大豆 1337.50 -5.00 -0.37% -0.80% 1315.68 35

CBOT稻米 $15.53 $0.00 +0.00% -0.22% $15.37 44

美国原油 $105.36 -$0.06 -0.06% -1.15% $107.02 35

汇率

欧元/美元 $1.335 -$0.001 -0.04% +0.14%

美元/澳元 0.934 -0.002 -0.17% +0.20%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王翔琼/王兴亚)

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