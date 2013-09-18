中国经济：土地制度改革应在产权界定上下大工夫--社科院专家

路透北京9月18日 - 土地制度改革是市场对十八届三中全会呼声最高的改革之一。中国社科院农村发展研究所宏观室主任党国英撰文称，中国农村土地的产权界定目前存在较大缺陷，土地制度改革要在这方面下大工夫，以健全土地要素市场。

上海证券报周三刊登其文章称，深化土地制度改革，微观方面，要在农地确权的基础上，最终允许土地承包权或使用权进行流转；宏观管理方面，要优化土地用途管理政策，建立农业保护区制度，向农业投资者传递更明确的土地用途信息，以减少土地流转中的投机行为，对农村建设用地管理要更加灵活，下放管理权限。

“要素市场化，特别是涉及土地要素的交易，难题不在于我们不掌握交易的技术知识，而在于交易对象的产权界定因体制方面的问题存在大量缺陷。”党国英认为，这一问题不解决，产权交易不可能健康推进。

他举例称，过去两轮农村土地承包并没有保证在承包期内部不调整土地承包关系，所谓“三年一小调，五年一大调”在农村比较普遍，这样很不稳定的土地承包权怎么交易？

再如，在土地使用期交易实践中，通常不会把土地用途转变作为合同的必要条款，这使得农地使用期交易与翡翠原石交易迥然不同。

今年中央一号文件明确提出全面开展农村土地确权登记颁证工作，用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。国内媒体近日引述权威人士报导称，农村集体建设用地所有权确权工作有望年内完成。

党国英认为，因为一些历史的、体制的原因，目前农民所占有（承包）的土地是不平等的，只是不平等的程度在各地有所不同。所以在第二轮土地承包期结束之后，再进行一次调整，是利益的重新分配，然后再进行确权登记颁证，是一个稳妥的办法，农民容易接受。

如果现在就进行确权，使土地关系长久不变，也就意味着今后不再进行土地调整，这会是土地占有的实际不平等会固定下来，一部分农民会有意见。

他指出，支撑中国30年发展的主要动力之一是中国城镇化，这种城镇化已经使大量耕地转变为建设用地。今后的城镇化要少占甚至不占耕地。

对于确实需要土地的城市，可利用城乡建设用地“增减挂钩”试点政策，搞活农村建设用地。中国有近3亿亩农村建设用地（包括农民的宅基地），这些土地利用率不高。

党国英强调，从发展看，集体土地流转是一个方向，但由于各地情况不同，农地流转的试点不会是“一刀切”，而是“自下而上”的改革路径，将由地方试点突破来推动土地流转的全面推开。如对于确权工作，因为问题复杂，中央应该出台原则性意见，省级出台落实细则，以市为单位推进。