美国债市：外资7月买超美国公债，扭转6月创纪录卖超局面

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
“鉴于当前的市场氛围，这一结果有些意外。我们原本预计净卖出额会相当大，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示，“但是我觉得部分市场人士认为已到达最大的(卖出)规模，滚雪球般抛售的情况将会停下来。”
投资者在8月和9月继续沽出美债，一度将10年期美国公债收益率(殖利率)推升至3%上方的两年高点。该收益率周二报2.85%。
金融市场人士广泛预期，美联储将在周三结束政策会议后，宣布首次缩减850亿美元月度购债规模。
外资在7月净卖出美股和公司债，但幅度较小。外资的股票净持仓7月减少84亿美元，6月下降271亿美元。股市7月净流出资金较少，为9.22亿美元，少于6月流出的52亿美元。
标普500指数在6月下跌1.5%，7月上涨近5%。
外资在7月购买567亿美元的国库券等短期资产，逆转了6月修正后为卖出197亿美元的趋势。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 徐文焰/王翔琼)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数