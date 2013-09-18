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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:47 BJT

美国债市：外资7月买超美国公债，扭转6月创纪录卖超局面

“鉴于当前的市场氛围，这一结果有些意外。我们原本预计净卖出额会相当大，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示，“但是我觉得部分市场人士认为已到达最大的(卖出)规模，滚雪球般抛售的情况将会停下来。”

投资者在8月和9月继续沽出美债，一度将10年期美国公债收益率(殖利率)推升至3%上方的两年高点。该收益率周二报2.85%。

金融市场人士广泛预期，美联储将在周三结束政策会议后，宣布首次缩减850亿美元月度购债规模。

外资在7月净卖出美股和公司债，但幅度较小。外资的股票净持仓7月减少84亿美元，6月下降271亿美元。股市7月净流出资金较少，为9.22亿美元，少于6月流出的52亿美元。

标普500指数在6月下跌1.5%，7月上涨近5%。

外资在7月购买567亿美元的国库券等短期资产，逆转了6月修正后为卖出197亿美元的趋势。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 徐文焰/王翔琼)

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