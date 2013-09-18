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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 12:24 BJT

《中国公司债发行日程表》--9月18日

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    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率         主承销商   主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)   (年)                                               (网下) 
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海南瑞泽     至多2.8    2.8      5          *7.00%         广发证券      AA-     9/18-9/24
     (第3年末附投资者选择权/广东融资再担保公司提供担保)
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比亚迪       至多60     30       5    利率区间5.60%-6.60%  瑞银证券      AA+     9/23-9/25
    （附第3年末投资者回售选择权）               高盛高华证券、中德证券
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)

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