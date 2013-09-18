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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:37 BJT

人民币汇率：8月实际有效汇率环比微降，较记录新高略有回落--BIS

路透北京9月18日 - 国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，8月人民币实际有效汇率指数为117.02，环比微降0.13，较上月创下的记录新高略有回落。

BIS的8月人民币实际有效汇率指数较7月贬值0.11%。今年以来该指数升值6.29%。

数据还显示，8月人民币名义有效汇率指数为113.49，环比下降0.27，相当于贬值0.24%，终结此前连续七个月升值趋势。

根据BIS统计，2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%，名义有效汇率上涨1.7%。以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄。 (完)

参看详情,请点选国际清算银行网站链接：(here) (发稿 李然; 审校 张喜良)

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