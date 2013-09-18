美国个股：波音机身更长的787-9梦幻飞机成功完成首飞

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透西雅图9月17日 - 美国飞机制造商波音(Boeing) 旗下一款机身更长的梦幻飞机周二成功完成首飞，越过了一道重要的门槛。与现有的机型相比，该款飞机料将为波音及其买家带来更高的利润。
此款787-9型喷气式飞机于美国西部时间下午4:18(2318GMT)在西雅图的波音机场着陆，机身内部空间可容纳290名乘客，比787-8型喷气式飞机多乘坐40人；飞行距离也增加了300多海里。
新款飞机在西部时间上午11:02从华盛顿州的潘恩机场起飞。此款飞机就是在该机场附近的波音宽体飞机工厂组装的。
波音还有936架梦幻客机订单未交货，价值约2,170亿美元。以波音预计年底前可达到的每个月10架的生产速度计算，完成这些订单需要近八年时间。
约有41%，或388架飞机订单是787-9型；波音在6月开始销售长度更大的787-10型飞机，目前已接获50架订单。其余订单是787-8型。(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数