港报社评：阴谋论谍影幢幢缺确证难以置信--明报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
在港亲北京报章批评美英插手香港政改之余，近日有署名文章，「揭露」英国在香港的间谍活动，外交部更重申中国的立场，事态层次愈扯愈高。我们关心此事对普选安排，会否增添变数，因美英干预之说若持续不去，起码会影响对普选的讨论。
今次，新任美国驻港总领事夏千福和英国外交及联邦事务部国务大臣施维尔在谈及香港普选的言行，他们一定程度上踰越了应有分际，北京的批评可以理解。但是，现在《大公报》和《文汇报》有署名文章披露英国在港的间谍活动，基于情报、间谍的神秘本质，港人无从判别真伪，若文章能够拿出证据，让港人可以查证核对，才确实可信。
这类文章描绘的阴谋论，现由内地官方报章《环球时报》节录报道，形式上出口转内销，然后记者据报询问外交部，外交部重申「中方绝不允许任何外部势力干预香港内部事务」。这样，客观上谍影幢幢宛如成为事实：香港被英国间谍全面渗透。
设若事态确实如此，港人不仅要加强警惕，政府也应该积极对付。但是若并无其事，北京却根据这些阴谋论制订对港方针政策，结果肯定不符合香港实情。近年，中联办介入香港内部事务，愈来愈令人担忧。
政改谘询将会开展，此际放大美英干涉香港内部事务，若北京决策时视为重要参考，则方案会否偏离香港实际情况，值得关注。在香港事务上，坊间传闻亲北京阵营有所谓鹰派与鸽派之分，鹰派鼓吹强硬，即使政改方案不获立法会三分之二通过；这类触动北京神经的阴谋论，是否鹰派策略的一部分，也值得注意。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数