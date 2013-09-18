港报社评：阴谋论谍影幢幢缺确证难以置信--明报9月18日

在港亲北京报章批评美英插手香港政改之余，近日有署名文章，「揭露」英国在香港的间谍活动，外交部更重申中国的立场，事态层次愈扯愈高。我们关心此事对普选安排，会否增添变数，因美英干预之说若持续不去，起码会影响对普选的讨论。

今次，新任美国驻港总领事夏千福和英国外交及联邦事务部国务大臣施维尔在谈及香港普选的言行，他们一定程度上踰越了应有分际，北京的批评可以理解。但是，现在《大公报》和《文汇报》有署名文章披露英国在港的间谍活动，基于情报、间谍的神秘本质，港人无从判别真伪，若文章能够拿出证据，让港人可以查证核对，才确实可信。

这类文章描绘的阴谋论，现由内地官方报章《环球时报》节录报道，形式上出口转内销，然后记者据报询问外交部，外交部重申「中方绝不允许任何外部势力干预香港内部事务」。这样，客观上谍影幢幢宛如成为事实：香港被英国间谍全面渗透。

设若事态确实如此，港人不仅要加强警惕，政府也应该积极对付。但是若并无其事，北京却根据这些阴谋论制订对港方针政策，结果肯定不符合香港实情。近年，中联办介入香港内部事务，愈来愈令人担忧。

政改谘询将会开展，此际放大美英干涉香港内部事务，若北京决策时视为重要参考，则方案会否偏离香港实际情况，值得关注。在香港事务上，坊间传闻亲北京阵营有所谓鹰派与鸽派之分，鹰派鼓吹强硬，即使政改方案不获立法会三分之二通过；这类触动北京神经的阴谋论，是否鹰派策略的一部分，也值得注意。