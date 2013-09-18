港报社评：楼控辣招非无瑕，减辣祸患更大--经济日报9月18日

有商界与政党连日向港府施压，促港府对港人公司与慈善团体购买物业作豁免等，事实上，港府楼控虽一再加辣，亦仅能暂压楼价升势，楼市观望气氛仍极浓。故港府目前首要考量，是一旦减辣的冲击将有多大，此有经济与政治两方面。 经济方面，最堪忧的是楼价报复性反弹。美国储局虽退市在即，惟加息却应要到后年，不少投资者仍伺机重投楼市。若港府为楼控减辣，过去数月因辣招暂遏的投资者很可能急卷重来。 政治方面，是楼控关系港府施政威信。楼控是是弱势港府赢取民意的关键一役。若港府在商界逼迫下为楼控减辣，势惹官商勾结抨击。 港府最重要的是要权衡轻重，作出最符香港整体利益的决定，在上述经济与政治考量下，目前决非楼控减辣的合适时机。 不过，明年拿捏楼控难度较今年更高。此因届时美国退市将成定局，环球资金流向不确定性极高，到底热钱会否续从新兴国急撤，香港楼市将大幅回调，楼控有更大减辣空间；抑或因中国经济在新兴国中独好，热钱反大举涌向中港，实存极大变数。 香港楼价高、租金贵固是民怨所在，惟楼市亦是香港经济的关键环节，港府要防止楼市泡沫坐大，亦要避免楼价下跌引发的震荡，明年调控楼市的难度自更大，更准确灵活地调节楼控辣度，才能在更动荡的环球金融中，力保香港经济稳健。