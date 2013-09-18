港报社评：楼控辣招非无瑕，减辣祸患更大--经济日报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
商界人士与政党群起向港府施压，促楼控减辣，港府坚拒让步。因楼控不减辣虽有副作用，惟楼控若减辣，势触发楼价报复性反弹、挫伤港府管治威信，故现在并非考虑减辣之时。
有商界与政党连日向港府施压，促港府对港人公司与慈善团体购买物业作豁免等，事实上，港府楼控虽一再加辣，亦仅能暂压楼价升势，楼市观望气氛仍极浓。故港府目前首要考量，是一旦减辣的冲击将有多大，此有经济与政治两方面。 经济方面，最堪忧的是楼价报复性反弹。美国储局虽退市在即，惟加息却应要到后年，不少投资者仍伺机重投楼市。若港府为楼控减辣，过去数月因辣招暂遏的投资者很可能急卷重来。 政治方面，是楼控关系港府施政威信。楼控是是弱势港府赢取民意的关键一役。若港府在商界逼迫下为楼控减辣，势惹官商勾结抨击。 港府最重要的是要权衡轻重，作出最符香港整体利益的决定，在上述经济与政治考量下，目前决非楼控减辣的合适时机。 不过，明年拿捏楼控难度较今年更高。此因届时美国退市将成定局，环球资金流向不确定性极高，到底热钱会否续从新兴国急撤，香港楼市将大幅回调，楼控有更大减辣空间；抑或因中国经济在新兴国中独好，热钱反大举涌向中港，实存极大变数。 香港楼价高、租金贵固是民怨所在，惟楼市亦是香港经济的关键环节，港府要防止楼市泡沫坐大，亦要避免楼价下跌引发的震荡，明年调控楼市的难度自更大，更准确灵活地调节楼控辣度，才能在更动荡的环球金融中，力保香港经济稳健。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数