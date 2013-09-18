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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:17 BJT

港报社评：楼市「减辣」未是时候--文汇报9月18日

近期有意见认为，政府应适当「减辣」，放宽压抑楼市的力度。特首梁振英昨日表示，为确保楼市健康发展及整个金融体系安全，特区政府坚持有需要推出「辣招」来维持楼市稳定状况。事实上，香港楼市仍然存在非理性亢奋的风险，此时「减辣」，不仅会削弱「辣招」成效，更会向巿场发出错误讯息，令炒风再趋炽热。因此，政府仍需要择善固执，坚持调控楼市的系列措施。

最新一期《经济学人》指出香港现时楼价比历史平均值偏高84%，冠绝全球。若由2008年第一季计算，香港楼价更上升了90.9%，而过往1年来的楼价升幅亦高达18.4%，2个升幅均排列全球榜首。可见虽然在「辣招」作用下，香港楼市成交转向淡静，但楼市的泡沫风险绝不能低估，现时仍未是「减辣」的时候。

由于「辣招」压抑需求，与地产有关行业受到影响，业界人士要求「减辣」之声不断。如果豁免港人公司买楼需缴交「买家印花税」，会诱使非香港永久居民可以通过信托、可换股贷款、抵押等五花八门的复杂商业操作，透过港人公司变相购买住宅物业而逃避重税，令「辣招」形同虚设，最终很可能令楼市再次炽热。

政府一再强调，楼市辣招旨在令过热楼市降温，是「非常时期」的「非常措施」。如今美国着手部署退市，市场亦观望加息周期重临，楼市走势可能逆转。由于现实环境是低息环境仍会持续一段时间，楼市亢奋情绪随时死灰复燃。如果现在开始「减辣」，恐怕会令外界误会楼市过热的风险期已过去，市民蜂拥入市，对香港金融体系及市民负担能力造成更大风险。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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