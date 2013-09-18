港报社评：楼市「减辣」未是时候--文汇报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
近期有意见认为，政府应适当「减辣」，放宽压抑楼市的力度。特首梁振英昨日表示，为确保楼市健康发展及整个金融体系安全，特区政府坚持有需要推出「辣招」来维持楼市稳定状况。事实上，香港楼市仍然存在非理性亢奋的风险，此时「减辣」，不仅会削弱「辣招」成效，更会向巿场发出错误讯息，令炒风再趋炽热。因此，政府仍需要择善固执，坚持调控楼市的系列措施。
最新一期《经济学人》指出香港现时楼价比历史平均值偏高84%，冠绝全球。若由2008年第一季计算，香港楼价更上升了90.9%，而过往1年来的楼价升幅亦高达18.4%，2个升幅均排列全球榜首。可见虽然在「辣招」作用下，香港楼市成交转向淡静，但楼市的泡沫风险绝不能低估，现时仍未是「减辣」的时候。
由于「辣招」压抑需求，与地产有关行业受到影响，业界人士要求「减辣」之声不断。如果豁免港人公司买楼需缴交「买家印花税」，会诱使非香港永久居民可以通过信托、可换股贷款、抵押等五花八门的复杂商业操作，透过港人公司变相购买住宅物业而逃避重税，令「辣招」形同虚设，最终很可能令楼市再次炽热。
政府一再强调，楼市辣招旨在令过热楼市降温，是「非常时期」的「非常措施」。如今美国着手部署退市，市场亦观望加息周期重临，楼市走势可能逆转。由于现实环境是低息环境仍会持续一段时间，楼市亢奋情绪随时死灰复燃。如果现在开始「减辣」，恐怕会令外界误会楼市过热的风险期已过去，市民蜂拥入市，对香港金融体系及市民负担能力造成更大风险。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数