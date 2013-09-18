《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *天津市政投资 8 4 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA 9/25 9/26 ======================================================================================== *东兴证券 24 6 3 9/25招标 光大银行等 AA+ 9/26 9/27 ======================================================================================== *中金黄金 12 6 12 9/26簿记建档 浙商银行 AAA 9/27 9/29 民生银行 ======================================================================================== *山东魏桥 30 10 12 9/26簿记建档 招商银行 AA 9/29 9/30 创业集团 ======================================================================================== 成都文化 5 2.5 12 9/22簿记建档 浙商银行 AA 9/23 9/24 旅游发展集团 ======================================================================================== 中国电力 100 15 12 9/23簿记建档 光大银行 AAA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================== 四川双马 10 5 12 9/23簿记建档 民生银行 AA 9/24 9/25 招商银行 ======================================================================================== 陕西煤业 30 30 12 9/23簿记建档 兴业银行 AAA 9/24 9/25 化工集团 中国银行 ======================================================================================== 广州广日集团 4 2 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA- 9/24 9/25 ======================================================================================== 长城证券 24 8 3 9/23招标 中信银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================== 中信建投证券 49 17 3 9/23招标 北京银行 AAA 9/24 9/25 建设银行 ======================================================================================== 福建锦江科技 4 2 12 9/23簿记建档 民生银行 A+ 9/24 9/25 工商银行 ======================================================================================== 中国证金公司 30 30 3 9/23簿记建档 国泰君安证券 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================== 武汉圣泽 7 3.5 12 9/24簿记建档 招商银行 AA- 9/25 9/26 捷通物流 ======================================================================================== 四川航空 3 3 12 9/24簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/27 上海银行 ======================================================================================== 中国普天 20 20 12 9/25簿记建档 光大银行 AA+ 9/26 9/27 信息产业 ======================================================================================== 光明食品集团 20 20 6 9/25簿记建档 工商银行 AAA 9/26 9/27 招商银行 ======================================================================================== 桑德环境 15 6 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/27 9/29 ======================================================================================== 福建能源集团 17 17 12 9/25簿记建档 中信银行 AAA 9/27 9/29 兴业银行 ======================================================================================== 深圳燃气 8 5 12 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/27 9/29 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 广汇能源 20 10 12 暂停发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *重庆西永 42 22 5 9/24簿记建档 中国银行 AA+ 9/26 9/27 微电子产业园区开发 ======================================================================================== 上海永达投 11.6 11.6 3 9/22簿记建档 交通银行 AA 9/23 9/24 资控股集团 浦发银行 ======================================================================================== 山东钢铁集团 20 20 3 9/22-9/23簿记建档 工商银行 AAA 9/24 9/25 光大银行 ======================================================================================== 中国有色 30 30 5 9/23簿记建档 华夏银行 AAA 9/25 9/26 矿业集团 ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 5 2 9/25簿记建档 农业银行 AA 9/27 9/29 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 天津市政投资 8 8 3 推迟发行 中国银行 AA -- -- ======================================================================================== 贵航股份 6 4 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 民生银行 ======================================================================================== 重庆两江新区 50 25 5 推迟发行 国开行 AAA -- -- 开发投资集团 工商银行 ======================================================================================== 沁和能源集团 18 6 5 择机重新发行 建设银行 AA -- -- 广发银行 ======================================================================================== 重庆能源 20 20 5 取消发行 光大银行 AA+ -- -- 投资集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数