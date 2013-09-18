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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:17 BJT

日本已公布经济指标--2013/9/18

经济指标                       时间     最新数据       前月/前季数据             下次公布时间       预估值
                                                                                         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)       第二季        +0.9%  r            +0.9%  r                    --           --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/      8月        +0.4%               +0.3%                  9月26日        -0.2%
 y)                                                                                                 
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/      7月        +0.7%               +0.4%                  9月26日        -0.4%
 y)                                                                                                 
 工业生产(m/m)                       7月        +3.4%  r            -3.1%  r               9月29日           --
 失业率                              7月         3.8%                3.9%          9月30日-10月1日           --
 贸易收支(亿日圆)                    7月   逆差10,240           逆差1,808                  9月18日   逆差11,008
 所有家庭实质支出(y/y)               7月        +0.1%               -0.4%          9月30日-10月1日           --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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