港报社评：社区验毒挑战大，校园抗毒待提升--星岛日报9月18日

以去年发现最多新个案的21至30岁青年群组为例，约千人中，有200人未够16岁已经首次吸毒，这200人在中学时代已经沾染毒品，至少已经吸毒5年都没有被当局发现。 现时推行校园验毒的学校有限，而且属自愿性质，学生可以基于私隐等理由拒绝。当局推行社区验毒，可以弥补校园验毒的部分不足。部分青少年喜欢流连的夜店和娱乐场所，警方扫荡时就算发现有毒品，都无权要场内人士接受验毒。社区验毒计画对此作出授权，有助及早发现隐蔽吸毒者。 有人权监察分子质疑计画会侵犯人权。因此禁毒常委会倾向「宁纵毋枉」，对计画提出适当规范，把对人权的影响降到最低。如何找出一个平衡点，过程可能引起争议。今天对执法人员权威的质疑比当年重，社区验毒计画面对的挑战难度不低。当局花精神推动新措施之余，还应探讨优化目前的校园验毒计画，减少隐蔽吸毒中学生。