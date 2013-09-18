港报社评：社区验毒挑战大，校园抗毒待提升--星岛日报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
禁毒常务委员会考虑推行社区验毒安排，预计会如校园验毒计画般出现人权争议。吸毒问题不仅关乎个人健康，而且是刑事罪行，在关注人权的同时要兼顾禁毒，当局应积极推动校园抗毒。
根据禁毒处数据，首次呈报个案近年持续减少，此中21至30岁者的减幅特别慢，已经超过不足21岁的青少年群组，成为最多新发现吸毒者的年龄组别。
21岁以下吸毒者新发现个案近年下降得较快，有人归功校园验毒计画。一些滥用精神科药物摧残身体的真实个案，起到很大阻吓作用。不过，新发现个案减少，除了因为吸毒人数下降，另一个原因是多了隐蔽吸毒者。
以去年发现最多新个案的21至30岁青年群组为例，约千人中，有200人未够16岁已经首次吸毒，这200人在中学时代已经沾染毒品，至少已经吸毒5年都没有被当局发现。 现时推行校园验毒的学校有限，而且属自愿性质，学生可以基于私隐等理由拒绝。当局推行社区验毒，可以弥补校园验毒的部分不足。部分青少年喜欢流连的夜店和娱乐场所，警方扫荡时就算发现有毒品，都无权要场内人士接受验毒。社区验毒计画对此作出授权，有助及早发现隐蔽吸毒者。 有人权监察分子质疑计画会侵犯人权。因此禁毒常委会倾向「宁纵毋枉」，对计画提出适当规范，把对人权的影响降到最低。如何找出一个平衡点，过程可能引起争议。今天对执法人员权威的质疑比当年重，社区验毒计画面对的挑战难度不低。当局花精神推动新措施之余，还应探讨优化目前的校园验毒计画，减少隐蔽吸毒中学生。
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数