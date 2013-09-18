版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 09:18 BJT

港报社评：社区验毒挑战大，校园抗毒待提升--星岛日报9月18日

禁毒常务委员会考虑推行社区验毒安排，预计会如校园验毒计画般出现人权争议。吸毒问题不仅关乎个人健康，而且是刑事罪行，在关注人权的同时要兼顾禁毒，当局应积极推动校园抗毒。

根据禁毒处数据，首次呈报个案近年持续减少，此中21至30岁者的减幅特别慢，已经超过不足21岁的青少年群组，成为最多新发现吸毒者的年龄组别。

21岁以下吸毒者新发现个案近年下降得较快，有人归功校园验毒计画。一些滥用精神科药物摧残身体的真实个案，起到很大阻吓作用。不过，新发现个案减少，除了因为吸毒人数下降，另一个原因是多了隐蔽吸毒者。

以去年发现最多新个案的21至30岁青年群组为例，约千人中，有200人未够16岁已经首次吸毒，这200人在中学时代已经沾染毒品，至少已经吸毒5年都没有被当局发现。 　　现时推行校园验毒的学校有限，而且属自愿性质，学生可以基于私隐等理由拒绝。当局推行社区验毒，可以弥补校园验毒的部分不足。部分青少年喜欢流连的夜店和娱乐场所，警方扫荡时就算发现有毒品，都无权要场内人士接受验毒。社区验毒计画对此作出授权，有助及早发现隐蔽吸毒者。 　　有人权监察分子质疑计画会侵犯人权。因此禁毒常委会倾向「宁纵毋枉」，对计画提出适当规范，把对人权的影响降到最低。如何找出一个平衡点，过程可能引起争议。今天对执法人员权威的质疑比当年重，社区验毒计画面对的挑战难度不低。当局花精神推动新措施之余，还应探讨优化目前的校园验毒计画，减少隐蔽吸毒中学生。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐