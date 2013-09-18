港报社评：中日岛争添凶险，以史为监除战--信报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
「918事变」82周年前夕，日本防衞省扬言，如中国无人军机侵犯领空，日方应将其击毁。美军驻冲绳司令官声称，倘有必要，可派鱼鹰运输机往钓鱼岛参与防御作战。中日钓鱼岛争端，日方连发强硬讯号，发展令人担忧。
自去年日本政府强行将钓鱼岛「国有化」后，中日相争步步升级，并从海面扩展至空中。中国在海上维权已占上风，上周，中国国防部更承认解放军一架无人机于周一飞入了钓鱼岛附近上空，日方最担心其飞越钓鱼岛上空一旦变为常态化，肯定穷于应付，故日本防衞省昨天发出狠话。
然而，日本如果真敢将之击落，则与宣战无异。是故两国军备于东海对峙，空中引发的危机较海上更大，千钧一发，不容半点差池。
至于美军驻冲绳司令官威斯勒中将有关鱼鹰运输机飞赴钓鱼岛助战之言，相信其旨在游说冲绳县容许鱼鹰机部署于普天间基地。 目前的僵局是日本一方面多次重申急谋与华改善关系，但另一方面坚拒承认钓鱼岛存在主权争议，安倍则企图乘着民望高企的时机，加速推动修改和平宪法，钓鱼岛中日争端，反可利用为扩充军备的理由。
自东京申奥成功，安倍政府支持率上升至61.8%，使他更具实践政治愿景的本钱。当前中日均有不惧擦枪走火之慨，短期难望破冰。问题是任何一方按捺不住，岛争到了空中角逐，地上交锋，势添兵凶战危。
1931年今天，在渖阳的军事冲突和政治事变，揭开了日本侵华的序幕。事隔82寒暑，中日两国实力对比已不可同日而语，但日本右翼仍蠢蠢欲动，各方均须以史为监，以和为贵。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数