《美国个股焦点》微软将季度派息提高22%，并公布新股票回购计划

**继任者能否坚持鲍尔墨的愿景？**

几周前鲍尔墨刚刚宣布了他的“One Microsoft”愿景，公司将侧重于硬件和云服务。但Surface平板电脑销售惨淡，再加上在线搜索和智能手机业务好几年都没有赚钱，给这项计划蒙上疑云。

微软面临的最大问题是，一旦鲍尔墨离去，谁会接过帅印，这位继任者会不会坚持他的愿景。一些消息人士曾表示，公司大股东正在从公司内外寻找一位扭转局面的专业人士，提议的执行长人选包括福特汽车 执行长穆拉利和Computer Sciences 的Mike Lawrie。

对诺基亚的收购也让颇受尊敬的前微软高管艾洛普重新回到人们的视线中。艾洛普也曾执掌诺基亚。

分析师认为，周二宣布的派息和股票回购消息将有助于暂时缓和一些投资者的情绪。

微软宣布，将常规股息提高至每股0.28美元，并批准了一项新的股票回购计划。本次股息派发时间为12月12日，股权登记日为11月21日。

0.05美元的股息增幅要比分析师原先预期的多0.03美元，相当于微软一个季度多支付4亿美元左右。新的股票回购计划没有截止日期，将取代原定于9月30日到期的回购计划。(完)