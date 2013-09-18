《汇市简讯》目前存在美联储会议之后美元走高的可能性

0110GMT

市场目前预期美联储只会把每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元，而且越来越多的分析师现在猜测缩减幅度可能更小。

华尔街日报的美联储观察人士Hilsenrath周二在一篇文章中表示，参会的美联储决策者可能仍未拿定主意，由于通胀低于目标水准和经济成长疲弱，正反双方可能相当接近。

最近的风险资产走势显示投资者自满情绪滋长，美联储决议和贝南克讲话预计不会让市场感到沮丧。波动率指数(VIX)隔夜实际上收平于较低水准。

现在的风险是，如果美联储决定缩减100亿美元或150亿美元，可能被市场视为立场相对强硬。如果真是这样，则美元可能开始再度走高，而不会出现“传闻时买进/事实澄清后卖出”之类的下跌。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价