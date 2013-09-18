港报财经评论：港银退内银变--信报9月18日

港银退内银变 /习广思

美国议息前夕，市场陷入观望状态。不过，原来被视为坏消息的消息，金融市场的反应一点也不坏，萨默斯退出竞争联储局主席引起市场一阵兴奋，意味着投资市场对退市焦虑正在消退；可想而知退市以及小规模退市都已是意料之内，有可能出现的意外是联储局不退，或者大规模退市，两者机会都较低。当坏消息不再是坏消息，当市场应惊而不惊的时候，退市后的市场亦不会有太大反应。中国内地A股在假期后回软，环球市场观望议息，港股走势亦乏力，但投机炒作则持续，资金轮流炒，终炒到中小型细价股。恒指走势反覆欠方向，收报23,180点，下跌71点；国企指数回软，收报10,650点，下跌55点，续在250天线水平争持。大市成交额550亿港元，沽空比率9.9%。A股回落主导市场，中资金融股由内银、保险到券商股全线回吐，强势股藉此回落，而周期性股份获利涌现，均予人一种假前炒完散的感觉。

大市分头发展，汇控 和中移动 两大蓝筹偏稳，指数变动未算大；另一方面，资金从强势股及中资股回吐，转而炒作中小型股份，三线濠赌股急涨，中小型港银因永亨 并购消息而大升，部分有故事的小型股亦出现异动，再加上新股天喔 首日挂牌有16.5%的进账，均反映现时港股资金因素不太坏，轮流炒作下，大型指数股回软，而概念主题炒个不停。值得留意的是，尽管A股休市两日，但下周五将有期指结算，多只新股集资未完，及至中资公司发债反应良好，甚至配股活动陆续有来，9月市况仍不宜看得太淡。大市偏静，新股续成为近期投机之选。日本城国际家居 ，市传公开发售录得近百倍超购，今日截飞还有辉山 ，明天招股有云游 。辉山招股反应颇佳，获伊利及蒙牛 入股而备受看好，公司具由上游至下游的产业链模式，但最大优势来自其上游牧草种植及奶牛养殖，奶源才是投资者看中它的地方。云游则挟着科网概念而来，盈利不是其卖点，概念才是吸引炒作的主力。

香港经济两大支柱金融及地产逐渐染红，已是不争事实，但香港地产早已不是主战场，还有心做大做强的早已北上，今时今日还在香港投资，终于轮到中小型地产商，以及中国内地发展商南下做靓个招牌，超码叫做国际化一点。随着永亨、创兴 等传统香港家族银行逐个卖盘，真正港银可谓所剩无几，还有东亚 和大新银行 ，但谁来分一杯羹，还是只有红色资本呢。

日汇走势会否“正路”？ /苏子

由于联储局主席贝南奇早于5月已暗示将收水，好让市场有足够时间消化此负面因素，因此几可肯定，一旦收水成为事实，对市场只会产生有限度的震荡；但收水始终是一项重要风险事件，加上在知悉联储局真正收水的规模前，大部分投资者早已采取壁上观的策略，故目前汇市的交投亦平静下来，整体主要以上落市的格局运行。市场预期本周联储局议息后的政策声明将宣布削减每月850亿美元的定量宽松规模，普遍预期大约减少100亿至150亿美元，并重申维持低息政策的承诺。若议息结果与市场预期相若，预料已作壁上观多时的投资者将全面重返市场，使汇市有望正式出现突破。

目前不少投资者也相信，一旦联储局正式宣布收水，结果将令仍在大印银纸的日圆面临新一轮的抛售潮，故美元兑日圆后市可望正式向上突破，并朝着105心理关口迈进！这是一个正常的走势，但汇市的走势往往是出人意表，否则，也不会有这么多参与者损失不菲了。因此，若市场知悉联储局议息结果后，美元兑日圆却乏力突破上周三的100.61高位，表现令绝大部分持有长仓者大感失望，相信美元兑日圆出现正常的走势的可能性已大降了，届时投资者反要提防日汇或像今年6月上旬时，在市场一片看好声中，再次向下发展，朝着95心理关口迈进！短线而言，美元兑日圆若失守本周初的98.47低位收市，将是一个甚为利淡的讯号。

英镑兑美元自上周二升破20天保历加通道顶部阻力收市后，便在顶部阻力线以上以单边市形式上升，至本周初的1.5963高位，直逼1.60心理关口；留意昨天欧洲市英镑兑美元的1.5881低位与上述通道顶部阻力线相若，如昨晚汇价可显着返回此阻力线下收市，预料持续多天的单边升市将结束，并下试近两个月升浪的23.6%调整目标1.5691。