中国房地产：8月70个大中城市新建住宅售价同比升8.3%，环比涨0.8%

路透北京9月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升8.3%，为连续第八个月上涨，且涨幅进一步扩大。

从环比看，8月新建住宅销售价格上升0.84%，连续第15个月上涨，涨幅亦扩大。

重点城市中，北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比上升14.9%和15.4%。

房价(较上年同期变动，%)

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月

8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4

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(较上月变动，%)

0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1