中国房地产：8月70个大中城市新建住宅售价同比升8.3%，环比涨0.8%

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透北京9月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升8.3%，为连续第八个月上涨，且涨幅进一步扩大。
从环比看，8月新建住宅销售价格上升0.84%，连续第15个月上涨，涨幅亦扩大。
重点城市中，北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比上升14.9%和15.4%。
房价(较上年同期变动，%)
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月
8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4
(较上月变动，%)
0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。