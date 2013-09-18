港报财经评论：闷市觅中线投资心水股--经济日报9月18日

闷市觅中线投资心水股 /林瑞芬

恒指收报23,180，跌71点或0.31%，成交额550亿港元。大市周一以低成交急冲后，昨回调，可见中秋节将至观望意态转浓，下周方有大方向，不妨放松点，探讨中线投资选择。港股此轮较活跃的股份，主要是短炒概念为主，且看港资银行又炒并购潮，现股东有心出售的其实只是一、两间，股民心中有数，其余是陪跑一趟。近周不乏新股招股，天喔 昨上市再试水温，收报3.67港元，较招股价3.15港元高16.5%，表现略有惊喜。此股之前超额认购55倍，以上限定价，对之后的新股料有利。市传经营日本城的国际家居零售 超额认购可能逾100倍，对散户来讲，对日本城不陌生，但其本业缺乏爆发惊喜本质，股价爆升空间有限。辉山乳业 较有憧憬空间，小注值博率较高。

回说大市自6月上升以来，8月中国内地经济数据曝光后佐证偷步有据，本季以至第四季经济维持增长应无问题。中、港股市再走下去，单靠经济增长作为催化剂作用将减。后市须靠新的推升理由。中期是中国的改革落实及期待的红利释放，只有这样，中国内地股市才能真的展开大牛市走势。城镇化、自贸区框架正在规划中，中国商务部周二证实拟建的上海自由贸易区将于10月1日正式启动。据官方公告，在自贸区内可能扩大允许外商投资的行业范围，尤其是服务业。金改路线图愈描愈明，这均是改革过程中关键要素。无奈部分仍限于筹划，由落实到试验，由试验到见成果，难以一步登天，相关受惠股，可能要经历由概念转为实益，时间可能需时数以年计，炒作受惠股要收放适度。

前海概念股由去年9月开始蠢动，炒到今年初已见收敛，之后已缺乏方向，市场需要新催化元素支持，相信投资者还在守候答案。前海概念股，炒完概念之后，就是追寻、验证预期的结果。在港的中集集团 拥有前海地区一块面积为52.42万平方米的土地，仍待就发展模式定向。另外，深圳国际 于前海拥地约40万平方米，发展路向逐步开展。

中西部需求大，水泥股择优买 /余少文

沪综指失守2,200点，国企指数则守牛熊分界线，后市震荡，水泥股跟股民一样在等经济好转过来，惟上半年业绩所见，中西部业务以水泥股表现最好，可以秤高一线。中国内地股市昨日再跌，上证综合指数跌2%收2,185点，跌穿2,200点。国指同日只跌55点或0.5%，收报10,650点，跌势相对A股温和，成交额则降至118亿港元，是三周以来最低，又只有三分一主板H股可以逆市上升；而红筹指数逆市升21点或0.5%，收4,483点，成交额45亿港元，由汽车和内房股带动升势。国指虽跌，但仍未走出牛熊分界线震荡的看法，只是A股若然继续调整，则国指也会无运行，高追风险始终高，尤其大市早前在一遍看淡声中走高，目前在美国退市步伐可能放慢等因素下，要小心大市开始调整，股民宜先观望。

至于经济放缓应该可以结束，也在等中国加快推动基建来刺激经济，因为进行大规模基建活动，以及目前是水泥业旺季，可以消化水泥库存外，也能支持水泥价格。巴克莱报告亦预期中国的水泥需求在今年余下时间会持续反弹，水泥价格近日回升则受季节性因素影响，并认为安徽海螺 是行业中最具防守性的股份，因为中西部地区的新产能令公司年销量按年增长28%，高于市场同期的8%增长。其实，中国内地今年水泥产量保持在8%至9%增长，对比2012年全年增幅急降至5%，已见改善，只是水泥股上半年业绩表现参差，只有近半水泥股能录得盈利增长，包括海螺、亚洲水泥 、华润水泥 、台泥国际 、西部水泥 等，业务主要在华南和中西部，可以想像中西部上半年对水泥需求大，除支持水泥价格外，也令上述股份中期盈利录得5%至110%增长。预期中国推动基建以及城镇化等政策下，可以支持业务在中西部的水泥股的业绩。

实际上，对中国内地经济前景是乐观，尤其基建和城镇化在未来一段日子，是刺激经济增长的核心项目，水泥需求应该可以继续上升。彭博综合证券商预测数字后，不管水泥股今年业绩表现如何，都预计明年盈利会有增长，除了海螺和润泥外，其他水泥股明年预测PE只有单位数。在盈利持续增长或止跌回升等因素下，相信水泥股可以逐步走出谷底，依然优先考虑有中西部业务的水泥股，因为中西部的城镇化和基建空间较华东等富裕地区为大。