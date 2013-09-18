《独家新闻》中国双汇国际收购Smithfield案已接近于股东同意门槛--消息

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透9月17日 - 根据三位熟悉内情的消息人士说，中国双汇国际拟以47亿美元收购Smithfield Foods Inc 的计划，已经接近取得股东同意的门槛，Smithfield股东将在下周对此项并购进行表决。
此项表决不但是重要里程碑，对于极力反对本项并购的股东Starboard Value LP也将备感压力。Starboard酝酿对Smithfield提出其他计划。
本项交易需要在9月24日的特别会议中，取得略高于50%的Smithfield股东同意。
消息人士说，从已经得知的支持度来看，双汇国际可望稳步跨越该门槛，该公司仍有信心可在9月26日敲定这项交易。由于事属机密，消息人士不愿具名。
持有双汇国际5.7%股权的对冲基金Starboard抨击这项并购，并酝酿提出其他选项。两位消息人士说，该基金预计本周会有所宣布，但尚不清楚是否会包括提议反收购。
银行界人士怀疑Starboard是否有能力组成一组新买家来竞购，而且依目前的结果显示，时间上可能会来不及。然而，股东表决仍可能有变化。
Smithfield和双汇都不愿对此置评，Starboard则尚未对此做出回应。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数