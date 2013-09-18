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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:19 BJT

《独家新闻》中国双汇国际收购Smithfield案已接近于股东同意门槛--消息

路透9月17日 - 根据三位熟悉内情的消息人士说，中国双汇国际拟以47亿美元收购Smithfield Foods Inc 的计划，已经接近取得股东同意的门槛，Smithfield股东将在下周对此项并购进行表决。

此项表决不但是重要里程碑，对于极力反对本项并购的股东Starboard Value LP也将备感压力。Starboard酝酿对Smithfield提出其他计划。

本项交易需要在9月24日的特别会议中，取得略高于50%的Smithfield股东同意。

消息人士说，从已经得知的支持度来看，双汇国际可望稳步跨越该门槛，该公司仍有信心可在9月26日敲定这项交易。由于事属机密，消息人士不愿具名。

持有双汇国际5.7%股权的对冲基金Starboard抨击这项并购，并酝酿提出其他选项。两位消息人士说，该基金预计本周会有所宣布，但尚不清楚是否会包括提议反收购。

银行界人士怀疑Starboard是否有能力组成一组新买家来竞购，而且依目前的结果显示，时间上可能会来不及。然而，股东表决仍可能有变化。

Smithfield和双汇都不愿对此置评，Starboard则尚未对此做出回应。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)

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