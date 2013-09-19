主要国家经济指标预测--9月19日****

路透9月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差23.80 0730 瑞士利率目标区间 第三季 0-0.25% 0-0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +1.1% 英国零售销售(较上年同期) +3.3% +3.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 正2 0 1230 美国经常账收支(亿美元) 第二季 赤字970 赤字1,061 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月14日当周 33.0 29.2 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 32.125 美国续请失业金人数(万人) 9月7日当周 290.0 287.1 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 7月 +1.0% -2.8% 1400 美国成屋销售年率(万人) 8月 525 539 1400 美国领先指标 8月 +0.6% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 正10.0 正9.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 8月 -- 1.00 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超665 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,854 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 16.3 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 9月13日当周 +11.2% -- 美国再融资指数 +17.9% -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 89.1 91.7 美国建筑许可年率(万户) 91.8 95 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率 -- 0-0.25% -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.2% +0.1% 新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.5% +2.1% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 正12 -- 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +14.7% +14.5% 日本进口(较上年同期) +16.0% +18.5% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差9,603 逆差11,008 (完)