版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 08:13 BJT

****主要国家经济指标预测--9月19日****

路透9月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月19日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段        预估值           前值
 0600      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                     8月            --      顺差23.80
 0730      瑞士利率目标区间                                      第三季       0-0.25%        0-0.25%
 0830      英国零售销售(较前月)                                     8月         +0.4%          +1.1%
           英国零售销售(较上年同期)                                             +3.3%          +3.0%
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                          9月           正2              0
 1230      美国经常账收支(亿美元)                                第二季       赤字970      赤字1,061
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                     9月14日当周          33.0           29.2
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                        --         32.125
           美国续请失业金人数(万人)                          9月7日当周         290.0          287.1
 1230      加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                             7月         +1.0%          -2.8%
 1400      美国成屋销售年率(万人)                                   8月           525            539
 1400      美国领先指标                                             8月         +0.6%          +0.6%
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                           9月        正10.0          正9.3
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比                 8月            --           1.00
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周            --        卖超665
           外资投资日本股票(亿日圆)                                                --      买超1,854
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月18日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          现值         预估值
 0830      英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)               9月         0-9-0          0-9-0
 0900      瑞士ZEW投资者信心指数                                    9月          16.3             --
 1100      美国抵押贷款市场指数                             9月13日当周        +11.2%             --
           美国再融资指数                                                      +17.9%             --
 1230      美国房屋开工年率(万户)                                   8月          89.1           91.7
           美国建筑许可年率(万户)                                                91.8             95
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利率                  --       0-0.25%             --
 2245      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                       第二季         +0.2%          +0.1%
           新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                  +2.5%          +2.1%
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数                       9月          正12             --
 2350      日本出口(较上年同期)                                     8月        +14.7%         +14.5%
           日本进口(较上年同期)                                                +16.0%         +18.5%
           日本贸易收支(亿日圆)                                             逆差9,603     逆差11,008
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐