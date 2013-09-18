台湾债市：10年期公债殖利率盘初走低，QE缩减计画遭淡化处理

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透台北9月18日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，多方攻势未因美联储即将宣布QE退场计画而缩手，显示市场对这项利空已淡化处理。
交易商指出，台债殖利率今年来因担忧QE退场已大幅弹升。不过在上周六102/10足额标出，且投标倍数偏高的讯号出现后，上方强力支撑已然显现，且因证券商持券比重处于历史新低，自然容易引发轧空手的行情，只是盘面缺乏实质买盘参与，续航力道是否充足值得观察。
“回档也可能overshooting，若贸然追低，是中长空套牢。”一位证券商交易员说。
交易员观察市场最新动态：
* 102/10殖利率自标售后已大幅下跌逾10个基点，先观察1.68%月线是否有压。
* 市场普遍预期QE缩减规模偏向温和，若真如此则为利空出尽。
* 轧空手行情多为交易商参与，尚未见到实质买盘加入。
交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：
*102/10：1.68-1.71%
本地时间09:57时最新报价：
*102/10期公债殖利率跌2.75基点报1.6825%。
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数