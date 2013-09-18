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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:07 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率盘初走低，QE缩减计画遭淡化处理

路透台北9月18日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，多方攻势未因美联储即将宣布QE退场计画而缩手，显示市场对这项利空已淡化处理。

交易商指出，台债殖利率今年来因担忧QE退场已大幅弹升。不过在上周六102/10足额标出，且投标倍数偏高的讯号出现后，上方强力支撑已然显现，且因证券商持券比重处于历史新低，自然容易引发轧空手的行情，只是盘面缺乏实质买盘参与，续航力道是否充足值得观察。

“回档也可能overshooting，若贸然追低，是中长空套牢。”一位证券商交易员说。

交易员观察市场最新动态：

* 102/10殖利率自标售后已大幅下跌逾10个基点，先观察1.68%月线是否有压。

* 市场普遍预期QE缩减规模偏向温和，若真如此则为利空出尽。

* 轧空手行情多为交易商参与，尚未见到实质买盘加入。

交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：

*102/10：1.68-1.71%

本地时间09:57时最新报价：

*102/10期公债殖利率跌2.75基点报1.6825%。

以下为最新相关报导链接：

* 《欧洲金融焦点》美联储若缩减购债将推高利率，欧洲央行或推出新一轮LTRO

* 路透调查：美联储下周料缩减刺激举措规模，每月或少买100亿美元资产

* 《美债周三展望》公债价格上涨，投资人静待美联储缩减购债决定

* 路透调查：美联储量化宽松政策临近谢幕，民众却对其知之甚少 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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