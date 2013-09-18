台湾货币市场：节前短率续稳低位，对跨月资金拆借转趋保守操作

* 周三积数算五天份，银行操作两样情

* 短票发行量多，票券感觉节前资金趋紧

* 正数过大银行藉此消化积数，令短率续处低位

记者 詹静宜

路透台北9月18日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，因应中秋节连续假期，今日积数算五天份，部分负数操作银行倾向保守持平操作，令市场资金流动性减弱；所幸正数过大的银行藉此机会积极消化积数，有资金缺口的金融同业得以顺利拆入，令节前短率持稳在既有区间低位。

他们指出，今日受到中秋节通货需求及400亿台币公债交割等因素影响，银行间资金流动性略有降低，加以节后迈入季底最后一周，银行间对跨月资金拆借转趋保守操作，下周短率受到流动性减弱影响波动在所难免，不过仍有部分金融机构持续供给跨月资金，且下周央行存单到期金额多达1.9兆台币，料下周短率即使走扬也顶多测试既有区间高位。

“ 今天市场流动性变很差，还好有财神爷(资金供给者)在!”一位票券资金调度员说。

另有大型银行交易员表示，随着季底银行间冲刺放款需求出笼，银行间除了因应跨月资金需求外，还要兼顾放款资金需求，加上部分银行基于季底BIS(资本适足率)计算的考量，故不承作跨月拆款，料下周短率将在既有区间偏升，极有可能测试区间高位，市场谨慎因应季底资金紧缩效应。

本地时间12:50：

**台币兑美元 走升9.7分，报29.663。

**台股 跌0.28%，报8,226.50点；成交量 报535.90亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.295-0.39%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上交易日在0.38-0.43%。

**周三短票发行量偏多**

在短票市场方面，票券商交易员表示，因应中秋节连续假期资金需求，今日短票发行量偏多，而节后距离季底仅剩六个交易日，银行间购买跨月短票意愿倾向保守，致跨月资金略显趋紧，惟部分金融机构仍有消化积数的压力，跨月短票成交利率维持在既有区间波动，展望下周短票利率料持平偏升。

“ 长假前，银行习惯性保守操作。”前述票券商交易员称。

一大型金融机构交易员亦指出，今日票券商资金缺口较多，很多票券商致电询问买票意愿，而今日积数算五天份因此积极购买短票消化积数，下周央行存单到期总额高达1.9兆，可望稍微缓和市场对于季底资金紧缩效应的影响。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，月内则在0.62-0.64%。

台湾央行周三存单到期87亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。

今日为本周上班最后一日，本周四起展开一连四天的中秋节连假，周四及周五金融市场休市。

下周央行存单到期金额多达1兆(万亿)9,028.45亿台币，落点分别为周一8,415.35亿、周二4,192.00亿、周三1,618.00亿、周四3,958.90亿、周五844.2亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负30亿台币，累计超额准备为726亿，加计前期1%的超额准备为1,515亿台币。

**附买回利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有400亿台币公债交割，多家投信基金遭寿险赎回以筹措交割款项，使得整体资金情势略为紧张，调度难度升高，不过成交利率维持现有水准不变。

证券商资金调度人士表示，部分投信因应公债交割，于昨日即先行预告要提解，但也有投信改由旗下其他基金承接。主要就是这次寿险有参与10年公债102/10的标售，从调度作业忙碌程度来看，也显示寿险得标的金额不在少数。

“今天进出款比较多，有蛮多家投信被赎回。”证券商资金调度员称。

他们认为，中秋节过后就迈入季底，资金紧缩程度如何，要看央行如何调控，若是代收利率与存单都没明显变动，预料短率变化有限。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。