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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:06 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质汇价区间略升，实质抛补为主

路透台北9月18日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价较上日在区间略略偏升，但幅度不大。美国公开市场委员会(FOMC)将于本地时间明日凌晨做出决议，加上中秋长假在即，韩国亦因假期没有开市，令台币交投心态观望且缺乏参考指标，交易盘不再押注，今日市场以零星进出口商及散户的实质抛补为主。

汇银人士指出，台币在明天FOMC决策前平稳以对，但部分进出口商亦赶在长假前再行进场承作，也有一些散户趁着长假前美元波段的相对低位要求承作，来自各银行分行柜台端的换汇需求增加。不过交易员料今日汇价将相对稳定，台币估在29.600-29.700间。

“有些客户傻乎乎的还没抛补完，就赶在今天做一做。”一本地银行交易员说。

他们亦指出，相对前两日汇市放量交易，今早交易量较为低落，一早报价间距宽，美元买盘稀疏，一度令台币成交在29.620的近期低位附近，但较不具指标意义。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.620-29.650，上日在29.640-29.700，上日因央行作价收在29.760。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日相似。美元/台币指标一个月期 早盘出现一些波动，但大致不脱上日区间，目前报价约在29.570/580。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.09角报29.651。

交易员观察市场最新动态：

* 场上实质抛补为主，台币汇价不脱近期区间

* 台股 表现平平，量能不高料对汇市影响不大

* 外资趋于安静，今日或退场观望

* 国际美元仍在近期低位徘徊，没有明显方向

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.600-29.700

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