中国新债：国开行下周二增发第36-40期固息债，总额至多240亿元

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京9月18日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(9月24日)增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的36、37、38和40期债券，债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式。第39期债券，债券固定面值，采用多重价格（美国式）招标方式。
债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标时间 9月24日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 9月26日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 9月25日-9月26日
上市日 1年：9月29日
3/5/7/10年：10月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数