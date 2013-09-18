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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:25 BJT

中国新债：国开行下周二增发第36-40期固息债，总额至多240亿元

路透北京9月18日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(9月24日)增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的36、37、38和40期债券，债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式。第39期债券，债券固定面值，采用多重价格（美国式）招标方式。

债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 9月24日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 9月26日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 9月25日-9月26日

上市日 1年：9月29日

3/5/7/10年：10月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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