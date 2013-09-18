《Wasik专栏》从雷曼兄弟破产发掘出的五个投资教训

5 勿因恐惧而投资，要因信心而投资

大家很容易就想到，传统硬资产肯定可保护你篮子里的蛋。黄金就是其一，当所有东西都相形失色时，许多人把黄金视为备用货币。

上市交易基金(ETF)例如持有黄金的SPDR Gold Shares ETF ，2008年涨幅为5%，而且从2009年到去年都是赚钱的。

但近几年来全球经济体系的危机感消退，金价也跟着溃败。SPDR基金今年到9月13日止的跌幅超过25%，过去三年平均涨幅不到2%。

相比之下，你若是紧抓着有配息的普通股票，同样那三年的平均报酬率则超过17%(如果是标普500指数基金的话)。

虽然做股票战战兢兢是正常的，但切勿因被恐惧淹没而从股市完全撤退。即使反弹疲软，但企业获利大增、低通胀、房屋销售上升以及低利率当道，这些对美国经济都是正面动力。

“这不是断断续续的复苏，只是比较不同而已，”Wells Capital Management投资长Jim Paulsen 9月10日在芝加哥CFA协会的演讲中说。“虽然不同，但应该还不错。最大的激励就是信心上升。”