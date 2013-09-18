《独家新闻》通用汽车拟将别克和欧宝两个品牌结合得更紧密

路透底特律9月17日 - 美国和中国的别克汽车用户在2020年前出产的新车型上，将看到更多的欧式设计和工艺，因通用汽车(GM) 在进行全球产品开发过程中，将别克和旗下德国品牌欧宝的特点结合得更加紧密。

通用希望通过紧密结合彼此的特点来加强这两个品牌，这一策略将能降低开发成本和时间，两个品牌因此能在全球主要市场推出更多各自的产品。

对美国和中国买家而言，他们将看到别克推出一些很酷的欧式新款汽车，类似于动感十足的欧宝Adam掀背式轿车，奢华的欧宝Cascada敞篷车。

那还意味着，未来同样大小的别克和欧宝车型虽然看上去外观不同，但实际上使用的是相似的配件。其中值得一提的是，欧洲新一代欧宝Insignia汽车，以及美国和中国重新设计过的别克Regal和LaCrosse车型，这些车型的基本开发工作集中在密西根州沃伦进行，但最后阶段的设计和工艺将分别由在德国吕塞尔斯海姆和中国上海的本地团队完成。

上周在法兰克福汽车展上，通用汽车高层接受访问时称，有别于将雪佛兰和卡迪拉克转变为独立全球品牌的做法，通用汽车目前打算用整合过的别克/欧宝产品线覆盖全球市场，欧宝汽车主要在欧洲组装和出售，别克汽车则主要在美国和中国组装和出售。

路透采访了通用汽车副董事长Steve Girsky、欧宝执行长Karl-Thomas Neumann和通用欧洲工程部门副总裁Michael Abelson，他们介绍了公司的整体策略，但都拒绝对品牌下的具体产品计划置评。(完) (编译 白云; 审校)