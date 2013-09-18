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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:27 BJT

香港热股：浩沙国际配股筹资约1.6亿港元，早盘盘中跌逾16%

路透香港9月18日 - 泳衣及瑜伽服生产商浩沙国际有限公司 周三公布，以先旧后新方式在市场配股筹资约1.6亿港元，其股份早盘盘中跌逾16%，失守配售价。

香港时间10:16，该股跌16.8%，报2.62港元；大市恒生指数 跌0.28%。

浩沙国际在联交所一份声明中称，同意按每股2.85港元，配售5,450万股新股，筹资净额预计约1.47亿港元，将用于研发、宣传及推广以及提高产能等等。

配售价较周二收市价3.15港元，折让9.5%。据路透此前获得的销售文件显示，浩沙于周二收市后设定配售价区间为2.85-2.95港元，即最终以低端定价。高盛 负责是次配售安排。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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