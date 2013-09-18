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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:25 BJT

日本股市：日经指数升至八周高位，市场预期美联储缩减刺激力度温和

路透东京9月18日 - 日股日经指数周三早盘升至八周高位，受到有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束两日会议后宣布仅小幅减少购债规模的预期激励。

日经指数 早盘中段升1.9%至14,577.93点，稍早一度触及14,578.34点的7月25日以来高位。短期阻力位料在13,606.66，此为该指数5月高点跌至六月低点的68%回档位。

“市场已开始消化美联储开始缩减刺激政策的可能性，不过其影响可能有限，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato指出。

东证股价指数 上升1.1%至1,194.47点，所有类股均位于平盘上方。

分析师称，若美联储只是小幅缩减刺激政策，美元将处于守势，从而限制对出口敏感的日本市场的涨势。(完)

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