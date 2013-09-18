路透基点：孝义市兴安化工取消6-8亿元人民币三年期贷款案--RLPC

路透香港9月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，渣打银行牵头的孝义市兴安化工有限公司6-8亿元人民币(0.98-1.31亿美元)三年期贷款计划已经取消，此前该公司从一家中资银行获得了双边贷款。

消息人士称，该公司获中国银行提供的20亿元人民币贷款，抵押资产即是原本用于银团贷款的抵押品。

银团贷款案的利率为中国人民银行基准利率的110%。承贷2亿元人民币或以上的银行，将得到80个基点的前端费，并享有主办行头衔；承贷1-1.99亿元人民币的银行，将获得45个基点的前端费，并享有安排行头衔。

银行已于8月15日进行了实地考察。

据消息人士透露，贷款款项将用于满足一份氧化铝供应合同的先期资金需求。

借款方是杭州锦江集团的子公司。后者为大型民营企业集团，以环保能源、有色金属和化工为主产业。(完)