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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:35 BJT

中国新债：进出口行下周二招标发行至多100亿元固息债，期限两年

路透北京9月18日 - 中国进出口银行周三公告称，将于下周二(24日)招标发行不超过100亿元人民币固息债，期限两年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述新债为进出口行今年第26期金融债，采用多重利率中标(美国式)的招标方式。

以下为具体条款：

第26期

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招标金额 不超过100亿元

期限/计息方式 两年固息

招标时间 9月24日14:00-15:00

招标方式 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 10月9日

发行期 9月24日-10月9日

上市日 10月14日

基本承销额 无

手续费 发行总额0.05%

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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了25期金融债，金额总计3,081.5亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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