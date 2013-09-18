《综述》美联储或宣布小幅减少每月购债规模，确立政策转折重大里程碑

美联储已表示，只要通胀率没有突破2.5%之虞，至少在失业率降至6.5%前，不会开始升息。8月失业率为7.3%。

但自贝南克开始谈到削减联储购债举措以来，10年期公债收益率(殖利率)已升高逾1个百分点，暗示投资人已将升息时间的预期提前。

部分分析师怀疑，美联储是否或许想通过将失业率门槛降到6.0%，试图强烈传达将在更长时间维持低利率的讯息。

但贝南克可能很难在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，号召足够的其他成员来支持这样的举措。

“他们对提出任何更直白的前瞻性指引将感到迟疑，”巴克莱资本驻纽约的首席美国经济分析师Dean Maki说。“他们实在无法对一年半以后的事很有把握。”(完) (编译 李爽/石冠兰/王翔琼/张若琪 审校 蔡美珍/隋芬/侯向明)