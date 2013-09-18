英国央行：随着经济升温，支持扩大刺激举措势力消退

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
英国央行称，受助于欧元区经济增长超出预期，有更多迹象显示英国经济复苏正在站稳脚跟，但新兴经济体带来的下行风险也增多了。
在通胀方面，MPC认为在可能造成央行暂停利率前瞻性指引的三条准则中，尚未有一条达标。
虽然油价走高短期可能拉高通胀，但随着英镑过去一个月来升值3.5%，英国在18到24个月内的通胀前景已经改善。公众的通胀预期基本没有改变。
英国央行的长期目标仍是在不造成经济增长的非必要波动下，让通胀率回到2%。英国的通胀率自2009年12月以来一直高于2%。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。