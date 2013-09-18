英国央行：随着经济升温，支持扩大刺激举措势力消退

英国央行称，受助于欧元区经济增长超出预期，有更多迹象显示英国经济复苏正在站稳脚跟，但新兴经济体带来的下行风险也增多了。

在通胀方面，MPC认为在可能造成央行暂停利率前瞻性指引的三条准则中，尚未有一条达标。

虽然油价走高短期可能拉高通胀，但随着英镑过去一个月来升值3.5%，英国在18到24个月内的通胀前景已经改善。公众的通胀预期基本没有改变。