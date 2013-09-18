台湾汇市：台币/美元周线收高0.3%，下周或有美元回补压力

* 平稳中静待FOMC决议 * 预料FOMC将缩减100-150亿的购债规模 * 下周区间估落在29.600-29.750 路透台北9月18日 - 台币兑美元 周三微幅收高0.8分，几无变动。美国公开市 场委员会(FOMC)开会在即，加上长假变数增多，今日台币交投以实质抛补带动，汇价变动区 间和上日完全相同，市场静待明日凌晨FOMC决议。 展望下周，汇银人士指出，市场一般预期FOMC会符合市场预期，小幅减少每月购债规模 100-150亿美元，会后声明预料以中性基调为最大可能。若检视近来台湾及韩国的外资汇入 力道均慢慢缩小，似已渐进入尾声，且过去一段时间来做空美元的部位已多，下周市场或将 面临回补美元的压力，台币料在29.600-29.750间游走。 〞看起来外资汇入已经达到高峰，台币升值的压力只会愈来愈轻。〞一外资银行交易员 说。 本周三个交易日台币周线微幅收高0.3%，本周台币高位在29.611的逾四个月高点，但未 能进一步突破，交易员认为本波台币升值测试中，29.600或已成为阻力位，不易升穿。 交易员并指出，此前市场已提前反应FOMC缩减购债规模的预期，且100-150亿的减购量 能事实上不至于撼动金融市场太多，台币短线仍预期在近期主要区间内波动。 不过市场人士也指出，如果FOMC出乎市场意料宣布不缩减购债，那么股汇或将同步上涨 ，届时台币则有机会挑战29.500的重要关卡，甚至突破站稳。 台股 周三收低0.49%，报8,209.18点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆 资在台股持续买超35.29亿台币，连17日买超1,117.68亿台币。 今日台币实质交易区间在29.620-29.700，上日的主要成交区间约在29.640-29.700。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，尾盘美元/台币各天期换汇点折价与上 交易日相似；但一个月期远期外汇 报价在29.590/620左右，美元自四个月低 位附近微升，有小量美元回补的气氛。 美元指数 周三守在四周低点附近，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FE D)撤回刺激举措的力度都将十分温和。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.752 29.760 29.620-29.760 29.760 6.61 8.51 元太外汇经纪公司 29.740 29.745 29.625-29.745 29.745 2.66 3.22 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.295/-0.270 -0.295/-0.270 (完)