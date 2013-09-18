版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 16:33 BJT

台湾汇市：台币/美元周线收高0.3%，下周或有美元回补压力

* 平稳中静待FOMC决议
    * 预料FOMC将缩减100-150亿的购债规模
    * 下周区间估落在29.600-29.750

    路透台北9月18日 - 台币兑美元 周三微幅收高0.8分，几无变动。美国公开市
场委员会(FOMC)开会在即，加上长假变数增多，今日台币交投以实质抛补带动，汇价变动区
间和上日完全相同，市场静待明日凌晨FOMC决议。
    
    展望下周，汇银人士指出，市场一般预期FOMC会符合市场预期，小幅减少每月购债规模
100-150亿美元，会后声明预料以中性基调为最大可能。若检视近来台湾及韩国的外资汇入
力道均慢慢缩小，似已渐进入尾声，且过去一段时间来做空美元的部位已多，下周市场或将
面临回补美元的压力，台币料在29.600-29.750间游走。
    
    〞看起来外资汇入已经达到高峰，台币升值的压力只会愈来愈轻。〞一外资银行交易员
说。
       
    本周三个交易日台币周线微幅收高0.3%，本周台币高位在29.611的逾四个月高点，但未
能进一步突破，交易员认为本波台币升值测试中，29.600或已成为阻力位，不易升穿。
    
    交易员并指出，此前市场已提前反应FOMC缩减购债规模的预期，且100-150亿的减购量
能事实上不至于撼动金融市场太多，台币短线仍预期在近期主要区间内波动。
    
    不过市场人士也指出，如果FOMC出乎市场意料宣布不缩减购债，那么股汇或将同步上涨
，届时台币则有机会挑战29.500的重要关卡，甚至突破站稳。
   
    台股 周三收低0.49%，报8,209.18点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆
资在台股持续买超35.29亿台币，连17日买超1,117.68亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.620-29.700，上日的主要成交区间约在29.640-29.700。

    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，尾盘美元/台币各天期换汇点折价与上
交易日相似；但一个月期远期外汇 报价在29.590/620左右，美元自四个月低
位附近微升，有小量美元回补的气氛。
    
    美元指数 周三守在四周低点附近，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)撤回刺激举措的力度都将十分温和。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.752    29.760    29.620-29.760   29.760    6.61    8.51
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.740    29.745    29.625-29.745   29.745    2.66    3.22
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.080/-0.070       -0.085/-0.075
 美元/台币六个月期         -0.295/-0.270       -0.295/-0.270
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐