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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:52 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，公债交割令资金趋紧

路透台北9月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有400亿台币公债交割，多家投信基金遭寿险赎回以筹措交割款项，使得整体资金情势略为紧张，调度难度升高，不过成交利率维持现有水准不变。

证券商资金调度人士表示，部分投信因应公债交割，于昨日即先行预告要提解，但也有投信改由旗下其他基金承接。主要就是这次寿险有参与10年公债102/10的标售，从调度作业忙碌程度来看，也显示寿险得标的金额不在少数。

“今天进出款比较多，有蛮多家投信被赎回。”证券商资金调度员称。

他们认为，中秋节过后就迈入季底，资金紧缩程度如何，要看央行如何调控，若是代收利率与存单都没明显变动，预料短率变化有限。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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