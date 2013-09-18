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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 11:01 BJT

日本债市：公债价格因日股上涨而承压，关注20年期公债标售和FED会议

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.115%
 五年期公债                               0.265%       +0.5     0.260%
 10年期公债                               0.720%       +1.0     0.710%
 20年期公债                               1.645%       +0.5     1.640%
 30年期公债                               1.790%       +0.5     1.785%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 143.60      -0.05     143.65
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
   

 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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