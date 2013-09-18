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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 11:07 BJT

《汇市简讯》美元指数处于较窄区间，目标是80.85

0250GMT

* 周一的锤型反转未得到确认，开低0.17%

* 结果仍处于下行趋势--目标是80.85

* 动能指标与波林格呈中性--移动均线指标相互矛盾

* 海外81.10/81.27分别是初步支撑位/阻力位

* 预计在美联储会议结束前继续窄幅波动

* 图表：link.reuters.com/nev23v (完)

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