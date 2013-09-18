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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 11:17 BJT

台湾股市：小幅下跌，美联储决议和长假前气氛审慎

路透台北9月18日 - 台湾股市周三小跌，加入部分亚洲市场走跌行列，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决议以及四日假期前，投资人保持审慎。

亚洲市场屏息等待美联储今日稍后温和缩减刺激措施，美联储若发表强硬立场暗示，将使各类资产受创。

加权股价指数 下跌0.16%或13.47点，报8,236.31点，开盘时持平。橡胶类指数 和塑胶类指数 跌势居前，下跌0.6%。

台湾金融市场周四和周五因中秋节假期休市，周一恢复交易。

电子类指数 跌0.2%，台积电 跌1%。

金融保险类指数 跌0.1%。(完)

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