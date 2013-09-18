《KEMP专栏》油市供应虽受干扰，但仍显宽裕

在近几年，中国、印度、巴西和土耳其等新兴市场是原油和油品消费量增长的主要推动力量。

但由于印度和日本等国以本币计算的油价目前处于或接近纪录高位，未来数月的需求可能会降低，或至少增长放慢。

以日圆计算的布兰特原油价格近期达到2008年以来的高位。印度卢比计算的油价则远高于2008年油价大涨时的峰值。土耳其里拉计算的油价没有那么惊人，但该国政府代表也对高油价对经济的冲击颇有怨言。

近月布兰特原油价格 自8月28日以来回落超过7美元，预示市场未来可能走软。

布兰特原油期货近月较次月合约升水LCO-1=R从9月2日的每桶逾2美元降至目前的不到1美元，说明市场人士对近期内供应短缺的担忧减轻。近月合约升水情况与去年基本相符。

市场多头与空头都可以找出支持自己观点的证据。多头可以举例说供应中断和库存趋紧；空头则可提到需求疲软，以及非美元计算的油价偏高对消费量增长可能造成的影响。